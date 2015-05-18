Україна збільшила запаси газу в сховищах до 9,3 мільярда кубів

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 12 по 18 травня збільшилися на 3,7%, або на 334 млн кубометрів, - до 9,285 млрд кубометрів, йдеться у повідомленні оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Як зазначили в держкомпанії, добовий обсяг закачування природного газу у сховища становить 55,7 млн кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна у 2015 році планує закачати в підземні сховища 13,879 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. та гарантування безперебійного транзиту російського газу до країн Європейського Союзу.

Відбір природного газу з підземних сховищ у 2015 році заплановано на рівні 8,688 млрд кубометрів.