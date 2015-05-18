Суд заборонив виїзд за кордон голові черкаського "Азоту", що належить Фірташу

Шевченківський районний суд Києва тимчасово обмежив право виїзду за межі України Віталію Склярову - голові правління заводу "Азот" (Черкаси), що входить до холдингу Ostchem Дмитра Фірташа, через газові борги перед держкомпанією «Газ України».

Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Газ України» - дочірньої компанії «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, наприкінці лютого було відкрито провадження з виконання наказу Господарського суду Черкаської області про стягнення з "Азоту" на користь "Газу України" 373,9 млн грн основного боргу, 6,7 млн грн пені, 8,02 млн грн інфляційних та 1,4 млн грн (3% річних з простроченої суми).

"Проте боржник – ПАТ "Азот" - ухиляється від виконання платіжних зобов'язань, покладених на нього рішенням суду, яке набрало законну силу", - повідомили у прес-службі держкомпаніі про причини обмеження права виїзду Склярова за кордон.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Апеляційний госпсуд Рівненської області зобов'язав підприємство «Рівнеазот», яке входить до холдингу Ostchem Дмитра Фірташа, до 17 липня 2015 року виплатити НАК «Нафтогаз України» 370 млн грн боргу за природний газ, замість встановленої раніше 10-річної відстрочки.

11 лютого Київський апеляційний господарський суд прийняв рішення стягнути з компанії «Азот», яка входить до холдингу Ostchem, на користь державної компанії «Газ України» 780,3 млн грн боргу за договором купівлі-продажу природного газу.

23 березня у «Газі України» повідомили, що обласні газорозподільні компанії і азотний холдинг Ostсhem, який належать Дмитру Фірташу, мають заборгованість перед держкомпанією за поставлений природний газ на суму 9,3 млрд грн.

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Довідка УНІАН. Структури бізнесмена Дмитра Фірташа, за даними ЗМІ, контролюють понад 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств.

Компанія "Газ України" була створена в 2007 році і займалася продажом природного газу промисловим споживачам і теплокомуненерго.

У липні 2012 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості України прийняло рішення реорганізувати «дочку» Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" компанію "Газ України" у публічне акціонерне товариство "Синтез-Газ України". Однак восени 2014 року рішення про реорганізацію компанії було скасовано.