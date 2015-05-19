Україна через війну на Донбасі продовжує скорочувати видобуток вугілля

Україна в січні-квітні 2015 року у зв‘язку з воєнними діями на Донбасі скоротила видобуток вугілля порівняно із січнем-квітнем 2014 року більш ніж удвічі, або на 56,5% - до 8,7 млн тонн, повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, видобуток вугілля у квітні 2015 року скоротився порівняно з квітнем 2014 року на 55,1%, - до 2,2 млн тонн. Порівняно з березнем 2015 року видобуток у квітні 2015 року збільшився на 11,4%.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Державної фіскальної служби, Україна в січні-квітні 2015 року імпортувала кам'яного вугілля й антрациту на загальну суму 548,431 млн дол.

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Найбільшими постачальниками вугілля для України в січні-квітні 2015 року були Росія, США й Австралія.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

Близько 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Нестача газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.