Видобуток газу в Україні за 4 місяці знизився на 3%

Видобуток природного газу в Україні у січні-квітні 2015 року, без урахування анексованого Росією Криму, скоротився порівняно з січнем-квітнем 2014 року на 3,1% - до 6,4 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.

Видобуток газу в квітні 2015 року порівняно з попереднім місяцем скоротився на 3,3% - до 1,6 млн куб. м. порівняно з квітнем 2014 року видобуток газу в квітні 2015 року скоротився на 3,2%.

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Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні в січні-грудні 2014 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 3,4% - до 19,7 млрд кубометрів

За даними Держстату, видобуток природного газу в Україні у 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.