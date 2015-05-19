Україна на третину збільшила імпорт газу з Росії

Україна з 12 по 17 травня збільшила середньодобові обсяги імпорту природного газу з Російської Федерації порівняно з першою декадою травня на 29,7%, - до 25,433 млн куб. м.

За даними оператора ГТС України, держкомпанії «Укртрансгаз», середньодобові обсяги імпорту газу з Росії з 1 по 11 травня становили 19,596 млн кубометрів.

За даними держкомпанії, Україна 12 травня імпортувала з РФ 20,37 млн куб. м газу, 13 травня – 18,659 млн куб. м, 14 травня – 23,36 млн куб. м, 15 травня – 31,941 млн куб. м, 16 травня – 29,303 млн куб. м, 17 травня – 28,964 млн куб. м.

Разом з тим, за даними оператора ГТС Словаччини, компанії Eustream, середньодобові обсяги імпорту газу зі Словаччини з 1 по 10 травня становили 23 млн кубометрів, а з 11 по 17 травня збільшились до 24,4 млн куб. м.

Імпорт природного газу з Угорщини й Польщі з початку травня не здійснюється.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Україна з 1 травня припинила імпорт природного газу з Угорщини і майже вдвічі скоротила закупівлі у Словаччини, компенсувавши необхідні обсяги поставками з Росії.

1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на постачання російського газу в Україну за ціною 248 дол. за тис. кубометрів.

За словами заступника міністра енергетики Ігоря Діденка, ціна європейського газу для України на сьогодні практично не відрізняється від російської.

Кабінет міністрів доручив найбільшому державному енергохолдингу «Нафтогаз України» в 2015 році імпортувати з одного джерела не більше 50% загального обсягу природного газу.