ЗМІ: російські окупанти заарештували в Криму сонячні електростанції братів Клюєвих

Федеральна служба судових приставів за позовами некомерційної організації "Фонд захисту вкладників" (Москва) опечатала і наклала арешт на всі сонячні електростанції, що належать братам Андрію та Сергію Клюєвим.

Як повідомляє ЛІГА.Бізнес, про це йдеться у рішеннях "Арбітражного суду" окупованого Криму.

Арешт накладено на активи компаній "Капела Солар", "Юпітер Солар" і "Оріон Солар", які володіють трьома чергами сонячної електростанції в Миколаївці загальною потужністю 69,7 МВт. Також заарештовано сонячні електростанції в Родниковому потужністю 7,5 МВт і в Охотниковому - потужністю 82,65 МВт.

Зараз ці активи Клюєвих знаходяться в заставі "Ощадбанку". "Арбітражний суд" анексованого Криму задовольнив позови російського Фонду захисту вкладників про арешт заставного майна українського банку, зокрема - активів братів Клюєвих.

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У свою чергу, в січні-лютому минулого року Господарський суд Києва стягнув ыз групи компаній Activ Solar 53,5 млн євро і $83 млн прострочених боргів.

Клюєви перереєстрували свої кримські компанії за російським законодавством у січні цього року.