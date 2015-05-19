Саудівська Аравія підвищила експорт нафти до максимуму 10 років

Середньодобовий експорт піднявся до 7,898 мільйона барелів з 7,350 мільйона в лютому і 7,474 мільйона в січні, згідно з офіційною статистикою королівства.

Це було найвищим показником з листопада 2005 року, коли Саудівська Аравія постачала 7,962 мільйона барелів на добу, за даними міжнародної організації Спільна ініціатива зі збору даних про ринок нафти, пише Рейтер.

Міністр нафтової промисловості Алі аль-Наїмі раніше повідомив, що країна в березні добувала 10,3 мільйона барелів нафти в добу, намагаючись утримати частку світового ринку після різкого падіння цін.

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У квітні Саудівська Аравія встановила рекорд видобутку - 10,308 мільйона барелів на добу, повідомило Рейтер джерело в галузі.

Внутрішній попит в країні зростає з приходом літа, коли підвищується споживання електроенергії для кондиціонерів. Крім цього, країна збільшує виробництво і експорт нафтопродуктів.