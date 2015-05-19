Ціни на нафту вперше за три тижні опустилися нижче $65
Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в липні 2015 року опустилася нижче $65 за барель. У найближчому майбутньому Brent, яка нещодавно коштувала більше $70, може, на думку експертів, опуститися до $60.
Під час торгів у вівторок на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в липні 2015 року вперше за останні три тижні опустилася нижче $65 за барель.
На мінімумі ціна знизилася до $64,65, що приблизно на 2,44% нижче рівня закриття попередніх торгів і є найнижчим показником з 27 квітня 2015 року, пише РБК.
На початку травня вартість бареля Brent піднімалася вище $70, після чого стала повільно знижуватися.
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Одними з можливих причин зниження нафтових цін експерти називають побоювання, пов'язані з публікацією Американським інститутом нафти оцінки обсягу запасів нафти в сховищах США, а також даних щодо зміни кількості працюючих бурових установок.