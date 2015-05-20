"Газпром" почне будувати "Турецький потік" без дозволу Туреччини

У результаті "Газпром" ризикує залишитися з недобудованою трубою посеред Чорного моря, але в компанії вважають, що затримка чисто політична і угода з Туреччиною буде підписана після виборів у цій країні на початку червня, пише «Коммерсантъ».

В Анкарі, втім, чекають ще й знижки для державної Botas. Ранній старт "Газпрому" дає Туреччині перевагу в переговорах, але йому нічого втрачати: монополія вже сплачує підрядникові за простій.

Прокладання морської частини газопроводу "Турецький потік" через Чорне море почнеться в червні, заявив вчора член правління "Газпрому" Олег Аксютін. Він пояснив, що за першою ниткою газопроводу укладено підрядний контракт з італійською Saipem. "Роботу проводитимуть двома кораблями залежно від умов прокладки. Так от, на мілководді роботи почнуться в першій декаді червня",— сказав він. Таким чином, російська монополія готується приступити до перших реальних дій за проектом, який обговорюється останні півроку.

"Газпром" з осені минулого року законтрактував у Saipem два судна-трубоукладача (Castoro Sei і Saipem 7000), які повинні були працювати над морською ділянкою попередника "Турецького потоку", газопроводу South Stream, але після відміни останнього в грудні 2014 року простоювали. За розрахунками "Ъ", простий обходиться "Газпрому" приблизно в €25 млн на місяць. На початку травня, після чергових переговорів глави "Газпрому" Олексія Міллера і міністра енергетики Туреччини Танера Йілдиза, Saipem отримала вказівку почати роботи за проектом, про аналогічні вказівки повідомила вчора німецька Europipe (постачальник труб для морської ділянки).

У голландської дочірньої компанії "Газпрому" South Stream Transport B. V. є дозволи на прокладання приблизно двох третин морської ділянки, які проходять в територіальних водах та виключній економічній зоні РФ (дозволи були отримані ще для South Stream). Але дозволу на прокладку труби в територіальних водах Туреччини та виведення її на берег у "Газпрому" немає, як і дозволу на вишукування для прокладки маршруту. Поки Москва і Анкара не підписали щодо "Турецького потоку" взагалі жодного юридичного документа.

Таким чином, "Газпром" вперше починає будівництво експортного газопроводу на стадії, коли з країною призначення не підписано навіть міжурядову угоду. Монополія поспішає привести газ у Туреччину та Південно-Східну Європу, перш ніж ЄС зможе реалізувати свою контрстратегію з постачання туркменського та іранського газу або обмежити закупівлі російського газу через механізми майбутнього енергосоюзу. За найгіршого розкладу такий поспіх може призвести до того, що "Газпром" змушений буде в очікуванні рішення Туреччини зупинити прокладку труби ще в морі — за словами співрозмовника "Ъ", близького до монополії, технологічно це можливо.

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Втім, "Газпром" розраховує найближчим часом домовитися з Туреччиною. За словами російських співрозмовників "Ъ", знайомого з ходом переговорів, затримка пов'язана з парламентськими виборами в Туреччині, які повинні пройти 7 червня.

При цьому початок будівництва, ні навіть укладення угод з "Турецькому потоку" не є гарантією успіху. South Stream починав будуватися тричі: у серпні 2012 року перший стик був урочисто зварений на компресорній станції "Руська" біля Анапи, а потім, в кінці жовтня 2013 року, офіційно стартувало будівництво болгарської ділянки, а ще через місяць — сербської. Ще через рік проект був скасований.