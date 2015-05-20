Мінфін «влив» у «Нафтогаз» майже 9 мільярдів гривень

Міністерство фінансів України у квітні цього року здійснило випуск облігацій внутрішньої держпозики для докапіталізації Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на загальну суму 8,9 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

«Протягом квітня Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» загальним обсягом 8,9 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у березні випустив ОВДП для капіталізації НАК «Нафтогаз України» на 17,2 млрд грн.

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Кабінет міністрів ухвалив рішеннязбільшити статутний капітал «Нафтогазу України» на 31,5 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики для розрахунків за імпортний газ. Згідно з рішенням Кабміну, цінні папери випускаються з терміном обігу до 10 років і ставкою до 14,5% річних.