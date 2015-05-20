Словаччина допомогла Україні зупинити монополію "Газпрому" – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з президентом Словацької Республіки Андреєм Кіскою сьогодні в Києві.

"Сьогодні на першому місці в переговорах у нас була позиція безпеки", - сказав він.

Порошенко зазначив, що, крім питання безпекової та політичної співпраці, сьогодні обговорювалися питання економічної співпраці, координації дій в енергетичній сфері.

"Можу сьогодні лише констатувати, що співпрацю України і Словаччини в енергетиці, в першу чергу в забезпеченні постачання газу, можна назвати безумовним успіхом. Наша співпраця дозволила забезпечити енергетичну безпеку Європи, забезпечити газом Україну та вперше за 23 роки співпраця України та Словаччини разом з іншими партнерами, Польщею, Угорщиною дозволила сьогодні зупинити монополію "Газпрому", - сказав глава Української держави.

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Також, за його словами, в ході переговорів досягнуто домовленість про проведення міжурядової комісії з економічної співпраці.

Порошенко подякував за рішучу позицію і президенту, і народу Словаччини за засудження російської агресії.