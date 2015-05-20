Словаччина обіцяє дотримуватися зобов'язань щодо реверсу газу в Україну

Президент Словаччини Андрей Кіска запевняє, що його країна дотримуватиметься зобов'язань щодо реверcного постачання газу до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

Президент Словаччини відзначив, що на зустрічі з Порошенком обговорив питання реверсних поставок газу. За його словами, сторони обговорили кроки для підтримки енергетичної безпеки обох країн.

"Реверсний потік діятиме, і ми повністю готові підтримувати Україну в цьому питанні", - наголосив Кіска.

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Також він зазначив, що питання енергобезпеки України та Євросоюзу будуть вирішуватися спільно.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Україна використовує три основних маршруту реверсу - через Польщу, Угорщину й Словаччину. Словацький маршрут є пріоритетним для України, яка прагне звести до мінімуму закупівлі палива у «Газпрому».