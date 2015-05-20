За газові борги російський банк може відібрати у Фірташа 4 хімзаводи - ЗМІ

Про це йдеться в статті Євгена Головатюка, опублікованій ЛІГАБізнесІнформ.

29 квітня Шевченківський районний суд Києва в рамках справи заарештував майже 500 млн куб. м природного газу, що належить хімічним підприємствам Фірташа. Це останні обсяги палива, які бізнесмен зберігає в українських сховищах, хоча ще півтора роки тому запаси Ostchem в ПСГ досягали 6 млрд кубометрів, пише автор.

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За його словами, складність ситуації в тому, що Ostchem ще в 2013 році передав всі обсяги газу в заставу Газпромбанку за кредитом на $850 млн.

"Зараз компанії Фірташа залишилися без газу, але з кредитом. Якщо група не зуміє погасити позику, російський банк може претендувати на 4 хімічних заводи Ostchem", - пише Головатюк.

"Це єдині обсяги в ПСГ, які належать Ostchem", - розповів один з високопоставлених чиновників в Міненерго.

Автор пише, що Фірташу вдалося накопичити газ в українських сховищах восени 2013 року за рахунок цінових преференцій з боку Газпрому. У той період Нафтогаз відчував нестачу оборотних засобів і відмовився від закачування газу в ПСГ за свій рахунок.

Щоб не зірвати постачання свого газу до Європи в зимовий період, Газпром вирішив поставити 5 млрд кубометрів газу на адресу Ostchem за заниженою ціною - $260/тис кубометрів. Наприклад, для Нафтогазу вартість російського палива в той час перевищувала $400/тис кубометрів.

Купити такий обсяг газу в стислі терміни Ostchem зміг тільки за рахунок кредитних коштів Газпромбанку. 25 жовтня 2013 кіпрська Ostchem Holding Limited підписала кредитний договір з банком на $850 млн. Тоді ж Черкаський Азот, Сєвєродонецьке об'єднання Азот, концерн Стирол і Рівнеазот, що належать Ostchem, уклали з Газпромбанком договір, за яким передали в забезпечення кредиту 5,7 млрд кубометрів власного газу в заставу банку.

"На залучені у Газпромбанку кошти Ostchem придбав у Газпрому близько 5 млрд кубометрів, накопичивши на листопад 2013 року в ПСГ близько 6,3 млрд. Компанії Фірташа продовжували імпортувати газ в Україну є оліграх міг не турбуватися через цей борг", - йдеться в статті.

Для Ostchem ситуація стала критичною в кінці минулого року. Газпромбанк 15 грудня оголосив кредит компанії і нараховані за ним проценти терміновими до погашення. Банк пригрозив, що зверне стягнення на надане структурами Фірташа забезпечення - заставу 5,679 млрд кубометрів газу в підземних сховищах. Вже тоді у Фірташа не було у ПСГ навіть половини від цього обсягу газу.

Незважаючи на це, 31 грудня минулого року Газпромбанк і Ostchem оголосили про врегулювання питання боргу. Деталей переговорів сторони не розкривають.

"Що це значить? У разі якщо Ostchem не зможе виконати своїх зобов'язань перед Газпромбанком, то виплачувати кредит доведеться азотним підприємствам Фірташа. Для них це не проста вправа - сукупний збиток яких за підсумками минулого року склав 35,7 млрд гривень. Якщо компанії Фірташа не зможуть розрахуватися, Газпромбанк цілком може претендувати на активи бізнесмена в Україні", - йдеться в статті.