«Енергоатом» хоче продовжити термін експлуатації блоку №1 Запорізької АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» подала до Державної інспекції ядерного регулювання заява і комплект документів на продовження терміну експлуатації блоку №1 Запорізької АЕС. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, проектний термін експлуатації блоку спливає 23 грудня поточного року.

У повідомленні наголошується, що заява подана на виконання вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», а також відповідно до «Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний термін за результатами виконання періодичної переоцінки безпеки» та узгодженого Держатомрегулювання «Планом ліцензування енергоблоку №1 ВП «Запорізька АЕС» для продовження експлуатації у понадпроектний термін».

Прес-служба повідомляє, що в пакеті документів наданий, серед іншого, «Звіт з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків №1, 2 ЗАЕС. Комплексний аналіз безпеки енергоблоку №1» і ще 21 документ, які обґрунтовують можливість продовження експлуатації.

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Як повідомляв УНІАН, держкомпанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, вважає своїм головним завданням продовження терміну служби існуючих атомних блоків, а не будівництво нових.

У планах компанії - за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найпотужніша АЕС у Європі і лідер електроенергетики України, являє собою унікальний енергокомплекс із 6 окремих енергоблоків загальною потужністю 6 000 МВт. Перший блок станції був збудований у 1984 р., останній – у 1995 р.