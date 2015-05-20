Україна з початку року купувала європейський газ на $60 дешевше, ніж російський

За її даними, Україна в першому кварталі імпортувала з ЄС 3,615 млрд куб. м газу на загальну суму 1,066 млрд дол. Імпорт газу з РФ за звітний період становив 0,925 млрд куб. м на суму 328,58 млн дол.

Найбільшими постачальниками європейського газу в Україну за січень-березень 2015 року були Німеччина, Норвегія і Угорщина.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Україна з 1 травня припинила імпорт природного газу з Угорщини та майже вдвічі скоротила його закупівлі у Словаччині, компенсувавши необхідні обсяги поставками з Росії.

1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на поставку російського газу в Україну за ціною 248 дол. за 1 тис. кубометрів.

За словами заступника міністра енергетики Ігоря Діденка, ціна європейського газу для України на сьогодні практично не відрізняється від російської.

Кабінет міністрів доручив найбільшому державному енергохолдингу «Нафтогаз України» у 2015 році імпортувати з одного джерела не більше 50% загального обсягу природного газу.