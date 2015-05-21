Україна хоче до кінця року домовитися про реверс газу з Румунії

Україна розраховує до кінця цього року домовитися про відкриття ще одного реверсного потоку газу до країни – з Румунії, яка в 2016 році може одержати профіцит палива і торгувати ним.

Про це журналістам повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Ведеться робота з відкриття інтерконектора з Румунії в бік України. Переговори йдуть. Сподіваємося, що до кінця цього календарного року зможемо відкрити (маршрут - УНІАН), - сказав він. – Румунія наступного року стане нетто-експортером газу. У них буде профіцит близько 2 млрд кубометрів».

За словами Коболєва, «Нафтогаз» має намір використовувати вже існуючі газопроводи з Румунії для поставок газу до України.

Читайте такожГазпром не очікував, що Україні вдасться налагодити реверсні постачання газу з ЄС – депутат ДерждумиЯк повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» в 2015 році відновив перервані в 2013 році переговори з Румунією про постачання газу в Україну за реверсною схемою.

Україна розраховувала в жовтні 2013 року підписати угоду про постачання природного газу з території Румунії. Однак тоді виникли технічні труднощі з відкриттям цього маршруту. Компанія Transgaz SA, національний оператор газотранспортної системи Румунії, називала своїм пріоритетним завданням будівництво газопроводу між Румунією і Молдовою «Ясси-Унгени», і тому реверсна схема могла запрацювати, за оцінками румунської сторони, не раніше 2016 року.

В даний момент Україна відкрила три основних маршрути реверсу газу – через Польщу, Угорщину та Словаччину. Словацький маршрут є пріоритетним для України.