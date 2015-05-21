Україна у червні сподівається домовитися з Росією про ціну на газ до наступної весни

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розраховує провести переговори і домовитись з російським державним монополістом «Газпромом» про постачання в Україну газу за «передбачуваними» цінами і в «передбачуваних» обсягах на період до весни 2016 року, повідомив журналістам голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Ми сподіваємось, що впродовж червня, як і раніше в тристоронньому форматі (за участю України – Росії – ЄС - УНІАН), проведемо переговори і зможемо підписати довгострокові додаткові угоди про постачання газу, які в ідеалі покриють всю наступну зиму, – сказав Коболєв. – Ми намагаємося домовитись (з «Газпромом» - УНІАН) про рішення, яке дасть нам передбачувані ціни й обсяги поставок на всю наступну зиму».

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 травня припинила імпорт природного газу з Угорщини і майже вдвічі скоротила закупівлі у Словаччині, компенсувавши необхідні обсяги поставками з Росії.

Читайте такожУкраїна хоче до кінця року домовитися про реверс газу з Румунії1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на постачання російського газу в Україну за ціною 248 доларів за тисячу кубометрів.

За словами заступника міністра енергетики Ігоря Діденка, ціна європейського газу для України на сьогодні практично не відрізняється від російської.

Кабінет міністрів доручив найбільшому державному енергохолдингу «Нафтогаз України» в 2015 році імпортувати з одного джерела не більш як 50% загального обсягу природного газу.