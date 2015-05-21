Рівненська АЕС успішно пройшла дві інспекції представників МАГАТЕ

Уповідомленні наводяться слова начальника лабораторії ядерного палива відділу ядерної безпеки РАЕС Бориса Ястремського, який зазначив, що обидві інспекції пройшли успішно – зауважень з боку інспекторів не було.

Згідно з повідомленням, у зв'язку із завершенням планово-попереджувального ремонту енергоблоку №2 інспектори МАГАТЕ Юнічі Хіго і Растіслав Хайдушек 19 травня під час планової інспекції перевірили паливо в басейні витримки, опломбували плити перекриття басейну витримки, транспортний канал, ковпак реактора енергоблоку. На енергоблоці №1 інспекторами була проведена перевірка роботоздатності телекамер, а також заміна печаток на телекамерах систем відеоспостереження, встановлених при попередніх інспекціях. Крім того, інспектори провели інвентаризацію свіжого ядерного палива у сховищі енергоблоків №1, 2.

Читайте також«Енергоатом» хоче продовжити термін експлуатації блоку №1 Запорізької АЕСТакож повідомляється, що 20 травня в рамках неоголошеної інспекції представники МАГАТЕ провели контроль свіжого ядерного палива у сховищі енергоблоків № 3, 4. У свою чергу, фахівцями РАЕС було підготовлено й передано інспекторам документи для проведення інвентаризації ядерного палива.

У повідомленні наголошується, що всі роботи виконувались у присутності державного інспектора з ядерної безпеки на РАЕС.

При цьому прес-служба уточнює, що попередня інспекція МАГАТЕ на РАЕС відбулася минулого місяця й стосувалася контролю за обліком малих кількостей ядерних матеріалів.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На станції експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.