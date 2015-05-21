Відкликані у компанії екс-міністра Ставицького ліцензії продадуть на повторних конкурсах
У березні Мінекології подало позов проти «Голден Деррік» із вимогою компенсувати державі завдані збитки.
Міністерство екології та природних ресурсів України відкликало 19 із 20 ліцензій на розробку родовищ, раніше виданих приватній компанії «Голден Деррік», близькій до родини екс-президента Януковича та екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Ставицького, повідомив УНІАН міністр екології і природних ресурсів України Ігор Шевченко.
«Ми відкликали майже все. Залишилася одна ліцензія, щодо якої ми подали позов. Будемо й її відкликати. Процес успішний. Ми з 20 ліцензій 19 уже повернули державі. Причому ми пройшли усі інстанції – і першу, і другу, і апеляцію, і Вищий господарський суд. Усі ліцензії вже в державі», - сказав міністр.
При цьому він зазначив, що ліцензії будуть виставлені на повторні конкурси. «Відкликані ліцензії будуть виставлятися на нові конкурси», - сказав Шевченко.
Читайте такожМінекології вимагає від компанії Ставицького компенсації збитківЗа інформацією з відкритих джерел, компанія "Голден Деррік" у 2010-2012 роках отримала від колишнього керівництва НАК «Надра України» 20 спецдозволів на розробку нафтогазових родовищ, зокрема і частку у видобутку газу на одному з найбільших газових родовищ України - Сахалінському.
Завдяки наявним дозволами за два роки компанія заробила понад 100 млн грн, однак за ліцензії та частку в Сахалінському родовищі так і не розплатилася, що стало формальним приводом до судових розглядів. У березні 2015 року Мінекології подало позов проти «Голден Деррік» із вимогою компенсувати державі завдані збитки.