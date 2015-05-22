Демчишин підписав заключний документ Енергетичної хартії

Всього хартію підписали 70 країн світу, повідомляє прес-служба уряду.

"21 травня 2015 року Міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин від імені України підписав заключний документ Міжнародної конференції (Гаага II) з Міжнародної Енергетичної Хартії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, попередній договір, так звана Європейська енергетична хартія, потребував ґрунтовної модернізації з-за змін загальної ситуації в світовій енергетиці. Виникла потреба оновити зазначений договір згідно сучасним потребам енергетичного ринку.

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Головним завданням для країн-підписантів (а їх близько 70) є забезпечення енергетичної безпеки і стабільного, прогнозованого розвитку з метою задоволення зростаючого попиту на енергетику в світі.

Міжнародна енергетична хартія розширює географію своєї дії.

"Приєднання України до Міжнародної енергетичної хартії є стратегічною метою. Це дозволяє нам заручитися підтримкою країн, що поділяють такі ж принципи дії в енергетичній сфері і готові спільно протистояти нинішнім і майбутнім викликам світової енергетики", - повідомляє прес-служба Кабміну.

Як наголошується, цей документ не несе зобов'язуючого характеру, а підкреслює загальні для всіх підписантів прагнення забезпечити енергетичну безпеку в світі, в тому числі і в Україні.