Ціни на нафту сьогодні повернулися до падіння

Світові ціни на нафту знижуються в рамках корекції після зростання на тлі скорочення комерційних запасів у США.

Про це повідомляє Газета.Ru.

Станом на 8.10 за київським часом вартість липневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 0,26% і становила $66,37 за барель, липневі ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 0,23%, до $60,58 за барель.

Читайте такожСаудівська Аравія підвищила експорт нафти до максимуму 10 років

Раніше повідомлялося, що комерційні запаси нафти у США без урахування стратегічного резерву за минулий тиждень знизилися на 0,6% (2,7 млн барелів) і становили 482,2 млн барелів.