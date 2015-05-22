Рівненська АЕС після ремонту підключила до мережі блок №2

Рівненська атомна електростанція підключила до енергомережі країни блок №2 після завершення ремонту, повідомляє прес-служба держкомпанії «Енергоатом».

«22 травня о 6:01 енергоблок №2 (ВВЕР-440) Рівненської АЕС підключено до мережі після завершення планово-попереджувального ремонту. Ремонт тривав 58 діб при планових 65. Під час ремонту крім регламентних робіт виконано низку робіт, спрямованих на підвищення безпеки», - йдеться у повідомленні.

Станом на 8 годину 22 травня в роботі перебувають усі чотири енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2100 МВт, діє диспетчерське обмеження.

У повідомленні наголошується, що 23 травня у відповідності з узгодженим графіком ремонтів енергоблоків АЕС України планується виведення у планово-попереджувальний ремонт енергоблоку №3 (ВВЕР-1000). Ремонт розрахований на 66 діб і вважається середнім.

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Під час ремонту планується виконати: перевантаження ядерного палива; середній ремонт реактора і турбогенератора ТГ-5; капітальний та середні ремонти парогенераторів; капітальний та поточні ремонти головних циркуляційних насосів; поточний ремонт компенсатора об'єму.

Також заплановано виконати низку понадрегламентних робіт, спрямованих на підвищення безпеки та продовження терміну експлуатації енергоблоку.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На станції експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.