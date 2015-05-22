Росія сподівається прокласти енергоміст в окупований Крим до кінця року

Енергоміст в окупований Крим потужністю до 300 МВт буде прокладений до кінця 2015 року. Про це повідомив заступник міністра енергетики РФ Олексій Текслер, передає ТАСС.

Чиновник зазначив, що для забезпечення незалежності енергозабезпечення «Кримського федерального округу» від поставок з України реалізується ряд заходів щодо об'єднання енергосистеми Криму з Єдиною національною енергосистемою Росії з допомогою кабельного підводного переходу через Керченську протоку, здатного забезпечити перетік близько 850 МВт.

"Будівництво 1-го етапу кабельного переходу через Керченську протоку, що об'єднує енергосистеми КФО з єдиною національною енергосистемою Росії і здатного забезпечити перетік потужності 300 МВт, планується завершити до кінця року", - сказав Текслер.

Заступник міністра зазначив, що федеральна цільова програма розвитку Криму, яка передбачає створення "дев'яти електромережних об'єктів", активно реалізується. "Не все в цьому році ми запустимо, але розраховуємо на те, що до кінця року нам вдасться провести енергоміст Краснодарський край - Крим. Це підводний кабель, який забезпечить певне перетікання електричної енергії", - заявив співрозмовник агентства. За словами Текслера, кабель буде здатний забезпечити перетік потужності 300 МВт.

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У даний час Крим залежить від поставок електроенергії з об'єднаної енергосистеми України, зокрема від Запорізьких ТЕС і АЕС, а також з енергосистеми Миколаївської області. Власне вироблення електроенергії в Криму забезпечують ТЕЦ, сонячні і вітряні електростанції.

Пікове споживання електроенергії в Криму становить близько 1,4 гігавати, причому 1,2 гігавати поставляються з материкової України.