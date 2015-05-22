Україна з початку травня імпортувала майже мільярд кубометрів газу

Україна з 1 по 21 травня імпортувала з Росії і країн ЄС 989 млн куб. м природного газу, йдеться у повідомленні оператора газотранспортної системи, держкомпанії «Укртрансгаз».

«Найбільше блакитного палива надійшло з території Європи словацьким маршрутом - 499 млн куб м. Наприклад, за аналогічний період минулого року з території Європи природний газ надходив з угорського та польського напрямків в обсязі 84 млн куб. м», - йдеться у повідомленні «Укртрансгазу».

Як повідомляв УНІАН, Україна з 12 по 17 травня збільшила середньодобові обсяги імпорту природного газу з Російської Федерації порівняно з першою декадою травня на 29,7%, - до 25,433 млн куб. м.

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Водночас, за даними оператора ГТС Словаччини - компанії Eustream, середньодобові обсяги імпорту газу зі Словаччини з 1 по 10 травня становили 23 млн кубометрів, а з 11 по 17 травня збільшилися до 24,4 млн куб. м.

Імпорт природного газу з Угорщини і Польщі з початку травня не здійснюється.