Німеччина готова надати €200 мільйонів українському Фонду енергоефективності

Про це повідомив на брифінгу у ході проведення форуму енергоефективного партнерства віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

"Є конкретна пропозиція уряду Німеччини щоо 200 млн євро, які можуть наповнити цей фонд, але їм необхідно чітко продемонструвати, яким чином ці кошти будуть повертатися від споживачів цього фонду", - сказав Зубко.

Віце-прем'єр-міністр також додав, що українською стороною розглядається можливість наповнення цього фонду за рахунок залишку коштів від наданих населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, оскільки за рахунок упровадження енергоефективних заходів та скорочення споживання газу кількість людей, які звернулися за субсидіями, з року в рік буде зменшуватися.

Крім цього, за словами Зубка, уряд України в рамках залучення коштів міжнародних фінансових організацій планує залучити кредитні кошти для державного банку «Ощадбанк», який є одним із банків-учасників програми з часткової компенсації тіла кредиту, оформленого на проведення заходів з енергоефективності та тепломодернізації з метою зниження процентних ставок за такими кредитами.

Зубко також розповів, що у Німеччині створено комерційну організацію, яка виявляє інтерес і готова інвестувати в енергоефективні проекти в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити 1,57 млрд грн на програми з енергоефективності, зокрема, на компенсацію 20-40% вартості негазових котлів та утеплення житла для населення.

При цьому обсяг коштів, які виділяє уряд безпосередньо, становить 343,5 млн грн, з яких 198 млн грн буде використано на потреби ОСББ, 97,9 млн грн - на утеплення індивідуальних будинків і 47,6 млн грн - на придбання негазових котлів.

Додаткові 1,23 млрд грн є коштами банків, що беруть участь у програмі, серед яких державні «Ощадбанк» і «Укрексімбанк», а також «Укргазбанк».