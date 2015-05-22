Саміт в Ризі підтримав будівництво газопроводу в обхід Росії

Відповідна інформація міститься в підсумковій декларації саміту, повідомляє lenta.ru.

У підсумковій заяві саміту наголошується, що його учасники «привітали прогрес щодо будівництва енергетичних інфраструктурних проектів, включаючи "Південний газовий коридор", особлива роль у створенні якого належить Азербайджану». Також вони закликали розширити Південно-Кавказький, Трансанатолійський і Трансадріатичний газопроводи. Крім того, саміт підтримав реверсні поставки газу до України через Польщу, Угорщину та Словаччину.

Дводенний саміт «Східного партнерства» відкрився в Ризі 21 травня.

Раніше, 9 грудня 2014 року, єврокомісар з Енергосоюзу Марош Шефчович анонсував проект створення «Південного газового коридору». У ньому можуть взяти участь Іран, Ірак, Туркменістан, Азербайджан і Туреччина. За оцінкою Шефчовича, трубопровід буде коштувати близько 45 мільярдів доларів. Таким чином ЄС спробує знизити залежність від російських енергоносіїв. На даний момент РФ забезпечує близько третини потреби Європи в газі.

«Південний газовий коридор» також розглядається як альтернатива «Південному потоку», будівництво якого Росія зупинила 1 грудня минулого року. Замість нього Москва планує побудувати «Турецький потік». Магістраль довжиною 1100 кілометрів пройде дном Чорного моря, потім через територію Туреччини до Греції. Передбачається, що на турецько-грецькому кордоні створять газовий хаб, і країни ЄС будуть самостійно будувати інфраструктуру для прийому палива.