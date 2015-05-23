Норвегія обігнала Росію за поставками газу до країн ЄС

Норвегія випередила Росію за обсягами поставок газу в Західну Європу в першому кварталі 2015 року.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Норвегія за три місяці поставила в західноєвропейські країни 29,2 млрд кубометрів газу, в той час як російський "Газпром" - 20,29 млрд кубометрів.

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Таким чином, Євросоюз виконує свої наміри щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв на тлі агресії Росії в Україні.

Крім того, Норвегія пропонує більш гнучку цінову політику у зв'язку з падінням цін на нафту.

Це перший раз, коли норвезький експорт газу обігнав Росію з моменту короткого періоду 2012 року.