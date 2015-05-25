Ціни на нафту зростають на новинах зі США

На світових торгах у понеділок, 25 травня, ціни на нафту зростають на тлі новин із США, передає Reuters.

Так, на початку торгів вартість липневих ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,02%, до $ 65,38 за барель, липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,10%, до $ 59,78 за барель.

Згідно з даними американської нафтогазової компанії Baker Hughes, кількість бурових установок за тиждень у країні скоротилася на 3 одиниці, або на 0,3%, і склало 885. У річному вираженні показник зменшився на 52%. Кількість бурових установок, зайнятих у видобутку нафти, знизилася на одну одиницю - до 659, кількість газових бурових також зменшилася на одиницю - до 222. Таким чином, скорочення кількості установок у США сповільнилося вперше з листопада 2014 року.

Читайте такожСаудівська Аравія вважає успішною свою нафтову стратегіюЗа даними управління енергетичної інформації Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 15 травня, знизилися на 2,7 мільйона барелів, до 482,2 мільйона барелів. Аналітики прогнозували зниження показника лише на 1,029 мільйона барелів.