Рівненська АЕС відключила третій енергоблок на плановий ремонт

Рівненська атомна електростанція 23 травня відключила третій енергоблок від енергосистеми країни для проведення планово-попереджувального ремонту, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, ремонт розрахований на 66 діб і вважається середнім.

Як відзначили в прес-службі, під час ремонту планується виконати перевантаження ядерного палива, середні ремонти реактора і турбогенератора ТГ-5, капітальний та середні ремонти парогенераторів, капітальний та поточні ремонти головних циркуляційних насосів, поточний ремонт компенсатора обсягу.

Також заплановано виконати низку понадрегламентних робіт, спрямованих на підвищення безпеки та продовження терміну експлуатації енергоблоку.

Читайте такожРівненська АЕС після ремонту підключила до мережі блок №2

«Станом на 9 годину 23 травня в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1745 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався і перебуває у межах діючих норм», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На станції експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт із 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт із 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт із 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт із 2004 року.