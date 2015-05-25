«Енергоатом» впроваджує систему електронних закупівель на усіх своїх підприємствах

11:19, 25 травня 2015
Енергетика
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Держкомпанія «Енергоатом», оператор усіх діючих атомних електростанцій в Україні, вводить систему електронних закупівель товарів, робіт і послуг у всіх відокремлених підрозділах, йдеться у повідомленні компанії.

Фото rnpp.rv.ua

Як зазначили в «Енергоатомі», 21 травня президент компанії Юрій Недашковський підписав відповідний наказ.

«Таке рішення було прийнято після аналізу результатів використання системи електронних закупівель у відокремленому підрозділі компанії «Управління справами». Так, за період реалізації «пілотного проекту» з використанням системи відбулося понад 15 торгів, завдяки яким економія порівняно з використанням звичайної процедури склала в сумі понад 230 тис. грн (близько 25% від загальної суми торгів)», - йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, з допомогою системи електронних закупівель відокремлені підрозділи «Енергоатому» здійснюватимуть придбання товарів, робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, а їх вартість більше або дорівнює 10 тис. грн і не перевищує 1 млн грн для товарів і послуг, і 5 млн грн для робіт.

«Закупівлі компанії здійснюватимуться через електронні майданчики Prom.ua і e-tender.biz», - зазначають в «Енергоатомі».

«Головною метою використання електронних торгів є забезпечення легкого і вільного доступу до участі в закупівлях «Енергоатому» для максимально широкого кола постачальників, що дозволяє закуповувати товари за найнижчою ціною», - додали в компанії.

Сама система електронних закупівель, як зазначають в «Енергоатомі», є загальнодоступною і гарантує прозорість і рівний доступ до інформації всім бажаючим за принципом "все бачать усі".

Довідка УНІАН. 31 жовтня 2014 «Енергоатом» підписав меморандум з ГО «Прозорі закупівлі» щодо побудови в Україні прозорої та ефективної системи державних закупівель. 12 лютого 2015 року «Енергоатом» першим серед державних компаній України провів тендер через електронну систему державних закупівель.

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