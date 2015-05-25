Слов'янська ТЕС припинила працювати через відсутність коштів на закупівлю вугілля

Енергогенеруюча компанія «Донбасенерго» 25 травня зупинила роботу Слов'янської ТЕС через брак коштів на закупівлю вугілля, йдеться в повідомленні компанії.

«Через дії ряду неправомірних постанов НКРЕКП (починаючи з лютого поточного року) у «Донбасенерго» склалася критична фінансова ситуація», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у «Донбасенерго», у компанії збільшуються боргові зобов'язання перед державою і постачальниками.

«На даний момент загальний борг ДП «Енергоринок» перед «Донбасенерго» становить 1,5 млрд грн», - наголошують у компанії.

У «Донбасенерго» нагадали, що 28 квітня набула чинності постанова Донецького окружного адміністративного суду, яка вказує на протиправність постанови НКРЕКП від 18 лютого 2015 року №203, якою комісія зупинила нарахування коштів компанії за вироблену електроенергію, оскільки одна із станцій «Донбасенерго» - Старобешівська ТЕС розміщена на окупованій території.

На думку «Донбасенерго», комісія повинна перерахувати компанії 302,8 млн грн за електроенергію, відпущену в період з 18 лютого по 24 березня цього року.

«Однак ці гроші на рахунки компанії так і не надійшли. Кошти мали піти на закупівлю вугілля для Слов'янської ТЕС і виплату заробітної плати енергетикам Слов'янської ТЕС (Миколаївка), яка перебуває на підконтрольній території Україні і всю вироблену електроенергію в повному обсязі відпускає в енергосистему країни», - наголосили в компанії.

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Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з 2 квітня 2015 року зупинила нарахування інвестиційних складових на проекти реконструкції двох енергоблоків ДТЕК і двох енергоблоків «Донбасенерго», які перебувають на окупованих територіях Донбасу.

Комісія зупинила нарахування інвестсскладових на проекти реконструкції енергоблоків №3, №4 Зуївської ТЕС, що входить до енергохолдингу ДТЕК, а також енергоблоків №12, №13 Старобешівської ТЕС, яка входить до «Донбасенерго».

Довідка УНІАН. «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Контрольний пакет акцій компанії в серпні 2013 року на приватизаційному конкурсі придбав «Енергоінвест Холдинг» бізнесмена Ігоря Гуменюка.