Слов'янська ТЕС припинила працювати через відсутність коштів на закупівлю вугілля
Слов'янська ТЕС знаходиться на підконтрольній Україні території Донбасу.
Енергогенеруюча компанія «Донбасенерго» 25 травня зупинила роботу Слов'янської ТЕС через брак коштів на закупівлю вугілля, йдеться в повідомленні компанії.
«Через дії ряду неправомірних постанов НКРЕКП (починаючи з лютого поточного року) у «Донбасенерго» склалася критична фінансова ситуація», - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у «Донбасенерго», у компанії збільшуються боргові зобов'язання перед державою і постачальниками.
«На даний момент загальний борг ДП «Енергоринок» перед «Донбасенерго» становить 1,5 млрд грн», - наголошують у компанії.
У «Донбасенерго» нагадали, що 28 квітня набула чинності постанова Донецького окружного адміністративного суду, яка вказує на протиправність постанови НКРЕКП від 18 лютого 2015 року №203, якою комісія зупинила нарахування коштів компанії за вироблену електроенергію, оскільки одна із станцій «Донбасенерго» - Старобешівська ТЕС розміщена на окупованій території.
На думку «Донбасенерго», комісія повинна перерахувати компанії 302,8 млн грн за електроенергію, відпущену в період з 18 лютого по 24 березня цього року.
«Однак ці гроші на рахунки компанії так і не надійшли. Кошти мали піти на закупівлю вугілля для Слов'янської ТЕС і виплату заробітної плати енергетикам Слов'янської ТЕС (Миколаївка), яка перебуває на підконтрольній території Україні і всю вироблену електроенергію в повному обсязі відпускає в енергосистему країни», - наголосили в компанії.
Читайте такожВ Міноборони заявили, що Луганська ТЕС є найважливішим об’єктом для бойовиків
Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з 2 квітня 2015 року зупинила нарахування інвестиційних складових на проекти реконструкції двох енергоблоків ДТЕК і двох енергоблоків «Донбасенерго», які перебувають на окупованих територіях Донбасу.
Комісія зупинила нарахування інвестсскладових на проекти реконструкції енергоблоків №3, №4 Зуївської ТЕС, що входить до енергохолдингу ДТЕК, а також енергоблоків №12, №13 Старобешівської ТЕС, яка входить до «Донбасенерго».
Довідка УНІАН. «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.
Контрольний пакет акцій компанії в серпні 2013 року на приватизаційному конкурсі придбав «Енергоінвест Холдинг» бізнесмена Ігоря Гуменюка.