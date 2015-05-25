Яценюк доручив АМКУ «розбити» картельні змови і монополії в енергетиці

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив новому керівництву Антимонопольного комітету «розбити» наявні в країні картельні змови й монополії насамперед на ринку енергетики, включаючи ринок газу, нафти й нафтопродуктів та електроенергії.

Про це Яценюк сказав під час представлення нового голови АМКУ Юрія Терентьєва.

За словами Яценюка, АМКУ повинен забезпечити бізнесу рівний доступ до ресурсів, що дасть змогу компаніям розвиватися.

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