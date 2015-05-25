Коболєв: український газ коштує не менше за імпортний

Якщо ціна на газ буде нижчою за рівень, який було встановлено, виробник і бюджет держави будуть втрачати гроші.

Про це Українській правді розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Якщо ціна буде нижчою за цей рівень, виробник і бюджет держави будуть втрачати гроші. Газу в Україні виробляється недостатньо. Майже половину газу ми імпортуємо. При цьому газ - це не автомобіль або телевізор, де імпортне та вітчизняне може істотно відрізнятися за якістю. Газ імпортний і український - однакові. Це той самий метан. І його ринкова ціна однакова", - сказав Коболєв.

За його словами, єдиний спосіб домогтися ціни нижчої за імпортний паритет на такий товар - це обмежити ціну штучно. Змусити виробника продавати свій товар дешевше ринку.

"Ви купуєте на заправці бензин? Скільки ви платите? Він коштує 20 з чимось гривень за літр, тому що за такою ціною продається імпортний ресурс. Неважливо, це бензин з української нафти або імпортної. Газ, який купує Україна в Європі й у "Газпрому" - це такий же імпорт", - каже голова НАК.

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Коболєв зазначає, що коли купуємо газ, якого всередині країни теж виробляється недостатньо, ми вимагаємо, щоб для частини споживачів цей дефіцитний товар продавався за штучно заниженою ціною.

Абсурд у тому, що для приватних виробників діють інші, ринкові правила і ринкові ціни, констатує він.

"Газ був і залишається політичним продуктом в умах тих людей, які звикли на цьому заробляти. І політичні, й цілком матеріальні дивіденди. Це всього лише газ, і газ не ділиться на український, російський чи норвезький", - підсумував Коболєв.