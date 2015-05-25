Яценюк доручив новому голові АМКУ притягнути «Газпром» до відповідальності за монополізм

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив керівництву Антимонопольного комітету України зробити все необхідне для притягнення до відповідальності російського газового монополіста компанії «Газпром» за порушення антимонопольного законодавства України і монополізм на українському ринку газу.

Про це Яценюк сказав під час представлення нового керівника АМКУ Юрія Терентьєва.

Очільник уряду наголосив, що на «Газпром» може бути накладено штраф, розмір якого становитиме близько 10% від загальної виручки компанії.

«Найважливіше питання – Кабмін звернувся до Антимонопольного комітету з пропозицією почати розслідування проти російського газового монополіста компанії «Газпром». Таке ж розслідування проводиться Єврокомісією проти російської компанії, і прошу АМКУ разом з нашими європейськими партнерами докласти максимум зусиль для притягнення до відповідальності російського монополіста, а саме «Газпрому» за зловживання своїм монопольним становищем на українському ринку, - сказав Яценюк. - Нагадаю, що загальна сума штрафу може сягати до 10% від загального обсягу виручки, отриманої «Газпромом» на українській території».

Прем'єр-міністр наголосив, що це вкрай важливо як для енергонезалежності України, так і для демонополізації ринку та виконання положень Третього енергопакета.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Яценюк звернувся до АМКУ з проханням почати розслідування щодо «Газпрому», оскільки його дії на українському ринку завдають шкоди українській економіці, а сама компанія діє на дискримінаційних, фактично неконкурентних умовах».

За даними, наданими Міністерством юстиції, Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Антимонопольним комітетом і НАК «Нафтогаз України», через дії «Газпрому» Україна фактично втратила можливість торгувати газом на своєму західному кордоні, а також втратила можливість повноцінно використовувати словацький маршрут для імпорту газу, оскільки російський газовий монополіст викупив усі потужності даного газопроводу. Також, блокуючи віртуальні потоки газу зі Словаччини, «Газпром» позбавив європейських постачальників їх потенційної значної частки українського ринку.

Зі свого боку, Європейська комісія 22 квітня висунула офіційні звинувачення "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної і Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

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Водночас Україна звернулася до партнерів з Євросоюзу, аби спільно провести антимонопольне розслідування і встановити «факт монополізму російської компанії «Газпром» не тільки в Європейському Союзі, а й в Україні».

У середині травня Антимонопольний комітет України за дорученням прем'єр-міністра почав антимонопольне розслідування проти «Газпрому».