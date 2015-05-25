Україна значно скоротила споживання газу, нафти та вугілля

Україна в квітні 2015 року скоротила споживання природного газу порівняно з квітнем 2014 року на 20,4% - до 2,33 млрд куб. м, повідомляє Державна служба статистики України.

За даними відомства, споживання газу в Україні у квітні 2015 року скоротилася порівняно з березнем на 37,8%.

Також, за даними Держстату, Україна в квітні скоротила споживання нафти порівняно з квітнем 2014 року на 77,9% - до 50,5 тис. тонн. Порівняно з березнем цього року споживання зросло на 2,9%.

Споживання вугілля в Україні за квітень знизилося порівняно з квітнем 2014 року на 30% - до 3,579 млн тонн, а порівняно з березнем 2015 року - на 7,7%.

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Як повідомляв УНІАН, видобуток газу в квітні 2015 року порівняно з березнем зменшився на 3,3% - до 1,6 млн куб. м. порівняно з квітнем 2014 року видобуток газу скоротився на 3,2%.

Видобуток вугілля в квітні 2015 року скоротився порівняно з квітнем 2014 року на 55,1% - до 2,2 млн тонн, а порівняно з березнем 2015 року видобуток збільшився на 11,4%.