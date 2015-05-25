Зміївська ТЕС зупинила роботу слідом за Слов'янською

Про це свідчать дані держкомпанії «Енергоринок».

За даними компанії, з 23 травня блок №6 Зміївської ТЕС було зупинено.

У прес-службі «Центренерго» УНІАН повідомили, що робота станції одним блоком економічно не вигідна, тому компанія буде накопичувати достатні обсяги вугілля на своїх складах, щоб пустити відразу два і більше блоків.

Як відомо, Зміївська ТЕС для генерації електроенергії використовує антрацитові марки вугілля, що видобуваються на окупованих територіях Донбасу.

Водночас, за даними "Енергоринку", продовжують роботу Трипільська ТЕС, двома блоками, і Вуглегірська ТЕС, трьома блоками.

Як повідомляв УНІАН, енергогенеруюча компанія «Донбасенерго» 25 травня зупинила роботу Слов'янської ТЕС через брак коштів на закупівлю вугілля.

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Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» належать державі, решта 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».