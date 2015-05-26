У Раді пропонують змінити політику формування тарифів на енергоносії
Найближчим часом спеціальна робоча група парламенту запропонує Верховній Раді України ухвалити законопроект, який змінить політику формування тарифів для населення на енергоносії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні під час прес-конференції заступника голови Верховної Ради Оксани Сироїд у Житомирі.
За її словами, ”нові тарифи на комунальні послуги та газ для населення, запроваджені у квітні цього року, є надзвичайно великим тягарем для українців, тому ( спеціальна робоча група парламенту - УНІАН) запропонує Верховній Раді ухвалити законопроект, який змінить політику формування тарифів для населення на енергоносії».
Сироїд повідомила, що парламентська робоча група провела і вже завершила перевірку того, наскільки законними є ці тарифи.
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«Спеціальна парламентська робоча група з обґрунтованості підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги дослідила, наскільки обґрунтованими є вказані тарифи. Сьогодні за результатами роботи цієї робочої групи встановлено таке - не можна достеменно сказати, наскільки тарифи є обґрунтованими, оскільки уряд не надав інформацію, яка могла б довести обґрунтованість цих тарифів. І, безумовно, є підстави стверджувати про те, що тарифи можна і необхідно переглядати»,- сказала Сироїд.
На її думку, особливої уваги потребують тарифи на газ для населення. «Всі сходяться на тому, що потрібно переглянути цей так званий соціальний стандарт (тарифів на газ для населення - УНІАН) і підвищити мінімальний, який потрібен для людей, для обігріву будинків, особливо восени та взимку»,- сказала вона.
Сироїд підкреслила необхідність зберегти систему незалежного моніторингу якості газу. «Для того, щоб люди платили виключно за спожитий газ, а не за суміш, яка сьогодні подається»,- зазначила заступник голови Верховної Ради.
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Як прозвучало на прес-конференції, аби уникнути нового, тепер вже «комунального майдану» в Україні, вказана парламентська робоча група представить найближчим часом узгоджений звіт для Верховної Ради.
«У цьому звіті будуть викладені недоліки у формуванні тарифів на теплопостачання, гарячу воду та газ для населення і тепло-комунального господарства. Натомість парламенту запропонують ухвалити законопроект, що змінить тарифи для населення на енергоносії, це буде законопроект без корупції»,- сказала Сироїд.