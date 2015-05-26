У Раді пропонують змінити політику формування тарифів на енергоносії

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні під час прес-конференції заступника голови Верховної Ради Оксани Сироїд у Житомирі.

За її словами, ”нові тарифи на комунальні послуги та газ для населення, запроваджені у квітні цього року, є надзвичайно великим тягарем для українців, тому ( спеціальна робоча група парламенту - УНІАН) запропонує Верховній Раді ухвалити законопроект, який змінить політику формування тарифів для населення на енергоносії».

Сироїд повідомила, що парламентська робоча група провела і вже завершила перевірку того, наскільки законними є ці тарифи.

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«Спеціальна парламентська робоча група з обґрунтованості підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги дослідила, наскільки обґрунтованими є вказані тарифи. Сьогодні за результатами роботи цієї робочої групи встановлено таке - не можна достеменно сказати, наскільки тарифи є обґрунтованими, оскільки уряд не надав інформацію, яка могла б довести обґрунтованість цих тарифів. І, безумовно, є підстави стверджувати про те, що тарифи можна і необхідно переглядати»,- сказала Сироїд.

На її думку, особливої уваги потребують тарифи на газ для населення. «Всі сходяться на тому, що потрібно переглянути цей так званий соціальний стандарт (тарифів на газ для населення - УНІАН) і підвищити мінімальний, який потрібен для людей, для обігріву будинків, особливо восени та взимку»,- сказала вона.

Сироїд підкреслила необхідність зберегти систему незалежного моніторингу якості газу. «Для того, щоб люди платили виключно за спожитий газ, а не за суміш, яка сьогодні подається»,- зазначила заступник голови Верховної Ради.

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Як прозвучало на прес-конференції, аби уникнути нового, тепер вже «комунального майдану» в Україні, вказана парламентська робоча група представить найближчим часом узгоджений звіт для Верховної Ради.

«У цьому звіті будуть викладені недоліки у формуванні тарифів на теплопостачання, гарячу воду та газ для населення і тепло-комунального господарства. Натомість парламенту запропонують ухвалити законопроект, що змінить тарифи для населення на енергоносії, це буде законопроект без корупції»,- сказала Сироїд.