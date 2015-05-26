Ціни на нафту зростають, але їх стримує сильний долар

Ціни на нафту зростають, але аналітики попереджають про загрозу ринку з боку сильного долара.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,07 до $65,59 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,15 до $59,87.

Курс долара до кошика шести основних валют у вівторок піднявся до місячного максимуму, і аналітики вважають, що з цієї причини ціни на нафту навряд чи значно зростуть з поточних рівнів, пише Рейтер.

Ціни на Brent піднялися на 25 відсотків з березня по середину травня, але після цього зростання майже зупинилося.

"Для продовження зростання ринку нафти доведеться найближчим часом подолати ряд перешкод, кількість яких збільшується. На відміну від двох попередніх місяців, зростання курсу долара вплинуло на ринок нафти минулого тижня", - йдеться в звіті банку Morgan Stanley.

Зростання споживання нафти в США, де почався сезон автоподорожей, і в Азії врівноважується майже рекордним видобутком, особливо в країнах ОПЕК.