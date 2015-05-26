"Газпром" задумався про щорічне зниження операційних витрат

Рада директорів "Газпрому" обговорить зниження операційних витрат не менше ніж на 2-3 відсотки щорічно, передає Reuters.

Заочне засідання ради відбудеться 10 червня.

Консолідовані операційні витрати компанії в 2014 році зросли до 3,94 трильйона рублів проти 3,6 трильйона рублів в 2013 році, говориться в звіті "Газпрому" за 2014 рік.

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"Газпром" заявляв, що витрати на інвестиції в 2015 році складуть 839 мільярдів рублів.