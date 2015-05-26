Україна в першому кварталі купувала імпортний газ в середньому по 315 доларів

Середньозважена ціна імпортного газу для України із РФ та Європи в I кварталі 2015 року знизилася в порівнянні з IV кварталом 2014 року на 12,5%, - до 315 дол. за тис. кубометрів з 360 дол.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, в III кварталі 2014 року Україна імпортувала газ з усіх джерел за середньозваженою ціною 353 дол. за тис. кубометрів.

Також у повідомленні зазначається, що всього за період з липня 2014 року по березень 2015 року «Нафтогаз» імпортував 10,54 млрд куб. м природного газу, з якого 2,67 млрд куб. м припало на Росію.

Як повідомили в «Нафтогазі», компанія приступає до регулярної публікації цін і обсягів імпортованого газу.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.