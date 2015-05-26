Умови зберігання ядерного палива на ЗАЕС відповідають світовим стандартам – експерти

Умови зберігання відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) на майданчику Запорізької атомної електростанції відповідають усім світовим стандартам, йдеться у повідомленні Ядерного страхового пулу України з посиланням на результати міжнародної інспекції.

Згідно з повідомленням, 18-20 травня поточного року на Запорізькій АЕС відбулася планова Міжнародна страхова інспекція (сюрвей) світової системи ядерних страхових пулів. Інспекція проводилася силами технічних інспекторів українського та зарубіжних ядерних страхових пулів у рамках договору страхування цивільної відповідальності держкомпанії «Енергоатом» за ядерну шкоду.

«Відповідний договір укладено з Ядерним страховим пулом України (ЯСПУ) на виконання державою Україна своїх зобов'язань за Віденською (1963) Конвенцією про відповідальність за ядерну шкоду. В інспекції окрім представників ЯСПУ брали участь інженери-атомники, які представляють закордонні пули-перестрахувальники з Великобританії та Китаю», - наголошується у повідомленні.

«Враховуючи суспільний резонанс, викликаний публікаціями на тему зберігання ВЯП на ЗАЕС, дане питання було включено як у звіт станції, так і в програму огляду АЕС інспекторами Міжнародної страхової інспекції. За результатами огляду Сухого сховища відпрацьованого ядерного палива Запорізької АЕС інспектори не лише підтвердили, що спосіб зберігання, застосовуваний на станції, відповідає усім світовим стандартам та кращим практикам, а й повідомили, що процедури, які застосовуються ЗАЕС, є, на їхню думку, однією з сильних сторін станції», - йдеться в повідомленні організації.

Довідка УНІАН. Ядерний страховий пул України (ЯСПУ) створено у 2003 році, у даний час він об'єднує 27 вітчизняних страхових компаній. Застраховані ЯСПУ ризики «Енергоатому», відповідно до світової практики, значною мірою перестраховані у 18 зарубіжних ядерних страхових пулах. У свою чергу, українському пулу довіряють свої ризики 17 зарубіжних ЯСП.