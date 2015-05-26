В Україні замість російського "Лукойлу" почали працювати австрійські автозаправки

Австрійська компанія AMIC Energy Management GmbH (AMIC) має намір вкласти 30 млн дол. у розвиток мережі АЗС в Україні, що належала раніше російської компанії «Лукойл».

Про це на відкритті першої ребрендированной заправки в Києві повідомив голова наглядової ради AMIC Energy Вольфганг Руттеншторфер.

«AMIC вирішив вкласти 30 млн дол. у розвиток мережі АЗС», - сказав Руттеншторфер.

За його словами, після купівлі 240 АЗС «Лукойлу» в Україні AMIC проведе ребрендинг усієї мережі, а також розробить нову маркетингову стратегію.

Як зазначив керуючий директор AMIC Energy Гюнтер Майєр, близько 10 млн дол. буде спрямовано безпосередньо на ребрендинг АЗС, решта 20 млн дол. компанія інвестуватиме поступово в процесі досягнення позитивних результатів від своєї діяльності в Україні.

Майєр повідомив, що компанія планує імпортувати паливо з Литви, Румунії й Росії, а також закуповувати його на внутрішньому ринку України.

«Усе залежить від того, де буде вигідніша ціна. Ми прагнемо повністю диверсифікувати наші джерела», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2014 року «Лукойл» повідомив про досягнення домовленості з AMIC Energy Management GmbH про продаж своєї «дочки» в Україні.

Наприкінці квітня 2015 року сторони закрили операцію.

Читайте такожАвстрійці купили у російської «Лукойл» 240 автозаправок і 6 нафтобаз в УкраїніДовідка УНІАН. AMIC Energy Management GmbH надає послуги у сфері аналітики, корпоративних фінансів та стратегічних консультацій і спеціалізується на управлінні енергетичними проектами в Центральній і Східній Європі.

Головою наглядової ради AMIC Energy є доктор Вольфганг Руттеншторфер, колишній генеральний директор групи OMV, а також колишній державний секретар міністерства фінансів Австрії. AMIC Energy належить трьом акціонерам: Йоханнесу Кльоцль-Норбергу (50% акцій), Манфредові Кунце (40%) і Хайнцу Зернетсу (10%).