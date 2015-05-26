В Україні скасували обмеження на виробництво біоетанолу

Кабінет міністрів України скасував встановлений у 2007 році перелік з 12 державних підприємств, які мають право виробляти біоетанол в країні.

Відповідне рішення закріплене постановою уряду №319 від 20 травня поточного року.

Даний документ вносить зміни до постанови Кабміну №1375 від 5 грудня 2007 року, яка встановлювапа, що виробниками біоетанолу в Україні можуть бути лише зазначені держпідприємства.

Як пояснила у коментарі УНІАН прес-секретар державного підприємства «Укрспирт» Ірина Смалько, прийнята Кабміном постанова є технічною і практично не впливає на виробництво біоетанолу в країні, оскільки раніше на законодавчому рівні було запроваджено ліцензування цієї діяльності.

«Зараз для виробництва біоетанолу потрібно отримати ліцензію, а не входити до переліку 12 заводів, які обрав Кабмін в 2007 році, тим самим встановивши штучні обмеження на ринку. Зараз завод може просто отримати ліцензію і виробляти біоетанол», - сказала Смалько.

Вона також зазначила, що в результаті зазначених змін жодне з підприємств ДП «Укрспирт» не втратило можливості виробляти біоетанол. Водночас прес-секретар повідомила, що на сьогодні у структуру холдингу входять два підприємства, які отримали ліцензії на даний вид діяльності, - Лужанське МПД (місце проведення діяльності) та Хоростківське МПД, і ще одне - Червоненський завод продтоварів - перебуває у процесі отримання ліцензії.

Читайте також«Укрспирт» розраховують продати за $300 мільйонів Крім того, за її словами, право на виробництво біоетанолу у країні мають ще два держпідприємства, які не входять до ДП «Укрспирт», але є частиною однойменного концерну - це Наумівське МПД та Івашківське МПД.

Водночас у Міністерстві аграрної політики і продовольства України (Мінагропрод) пояснили, що інформація про заборону виробництва біоетанолу на державних спиртових заводах, яка з'явилася в ЗМІ з посиланням на вищеописану постанову Кабміну, є некоректною. Навпаки - відповідна постанова дає можливість виробляти біоетанол будь-яким підприємствам, які отримали ліцензію.

«Дозвіл на виробництво біоетанолу усім підприємствам ліквідує державну монополію. Це крок з дерегуляції, яка стимулює розвиток ринку альтернативних видів палива в Україні», - цитує прес-служба Мінагропроду директора департаменту продовольства міністерства Дмитра Шульмейстера.