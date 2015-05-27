Ірак вирішив збільшити видобуток нафти на чверть

Ірак збирається збільшити видобуток нафти на 26%, захищаючи свій рівень нафтовидобутку в ціновій боротьбі країн ОПЕК з американськими сланцями, повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на Bloomberg.

Іракська влада збирається підняти рівень видобутку до 3,75 млн барелів на добу.

Наголошується, що збільшення становитиме понад 800 тис. барелів на день, що перевищує загальний рівень експортованої нафти іншого члена ОПЕК, Катару.

Раніше Іран назвав малоймовірною зміну рівня видобутку нафти країнами ОПЕК.