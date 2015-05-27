Ціни на нафту зростають після значного падіння напередодні, оскільки аналітики припускають, що запаси нафти в США знизилися четвертий тиждень поспіль, пише Рейтер.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,43 до $64,15 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,60 до $58,63. У вівторок Brent подешевшала більш ніж на 2 відсотки за рахунок підвищення курсу долара.

За розрахунками опитаних аналітиків, запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 2 мільйони барелів. Запаси знижувалися три попередні тижні, демонструючи зростання попиту у найбільшого в світі споживачі палива.

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Підтримку ринку також дають слова західних дипломатів, що домовленість про ядерну програму Ірану навряд чи буде досягнута до 30 червня і санкції проти Ірану будуть скасовані в кращому випадку в кінці року. Іран має намір збільшити експорт нафти, як тільки звільниться від міжнародних санкцій.

Найбільші виробники нафти в ОПЕК Саудівська Аравія та Ірак зберігають майже рекордні обсяги видобутку, і, на думку більшості аналітиків, ОПЕК не змінить обмеження на видобуток на нараді 5 червня.