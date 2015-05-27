Запорізька АЕС підключила до енергомережі блок №5 після ремонту

Станом на 27 травня в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №2 Запорізької АЕС – 108-ма доба планового ремонту, на блоці №3 – 40-ва доба ремонту.

На енергоблоці №3 Рівненської АЕС – 5-та доба планового ремонту.

На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС – 18-та доба капітального планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС – 2 740 МВт, для Рівненської АЕС – 1 780 МВт, для Південно-Української АЕС – 1 750 МВт, для Хмельницької АЕС – 2 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС-у межах норми.

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.