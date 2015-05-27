Яценюк вимагає штрафувати облгази, які не забезпечують українців лічильниками

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Національній комісії регулювання електроенергетики і комунальних послуг штрафувати і позбавляти ліцензії обласні газорозподільні компанії за порушення вимоги про безплатне забезпечення громадян України газовими лічильниками.

Про це Яценюк сказав під час засідання уряду.

«Я давав доручення, щоб облгази почали ставити лічильники за свої кошти. Це відповідальність облгазів, приватних облгазів. І я вимагаю від НКРЕКП відбирати ліцензії і штрафувати облгази, які не забезпечують безплатно лічильниками громадян», - сказав Яценюк.

Він наголосив, що зараз вкрай важливо провести реформи, зокрема в нафтогазовій сфері, таким чином, щоб люди відчули їх на собі. «Важливо, щоб надання допомоги громадянам було не тільки на рівні Кабінету міністрів, а й спускалося вниз. Тому що будь-яка добра ідея вбивається її виконанням внизу. Люди сприймають картинку не з того, що ми тут говоримо. Вони сприймають те, що вони прийшли в службу соціального захисту, наприклад, або облгаз, або обленерго, і там їм розповіли історію світу, починаючи від Адама і Єви, і послали куди подалі. Ось це і сприйняття, - сказав Яценюк. – І тому нам треба змусити служби, які виконують функції з допомоги малозабезпеченим, ставитися до людей по-людськи. У реформи ніхто не повірить, якщо їх не відчують на собі».

У цьому контексті Яценюк звернув увагу на те, що метою реформи в енергетиці мають стати енергоефективність і оплата чітко отриманої послуги.

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Як повідомляв УНІАН, за даними НКРЕКП, комерційний облік продажу природного газу населенню становить 96%. При цьому щорічно населення споживає близько 14 млрд куб. м цього виду палива. Наприкінці квітня Кабмін за пропозицією НКРЕКП зменшив нормативи споживання газу для споживачів без газових лічильників.