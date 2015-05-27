Нацкомісія не бачить передумов для зниження цін на газ

НКРЭКУ не має наміру переглядати тарифи / Фото УНІАН

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, не планує переглядати тарифи на газ й електроенергію для населення і дотримуватиметься дворічного плану приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.

Про це журналістам повідомив голова НКРЕКП Дмитро Вовк перед засіданням уряду в середу, 27 травня.

«Щодо тепла, щодо централізованого опалення є деякі ініціативи, які допоможуть населенню платити адекватну ціну, оптимізувати трохи. Але щодо газу з боку НКРЕКП ніяких джерел, як оптимізувати, ми поки що не бачимо», - сказав Вовк.

Керівник НКРЕКП зазначив, що збільшення тарифів є обґрунтованим з огляду на розмір закупівельних цін і курсу долара.

«Якщо ви візьмете ціну газу, помножите її на поточний курс і додасте всі обов'язкові податки і платежі, ви побачите, що ця ціна значно більша, ніж навіть висока ціна, встановлена для населення», - сказав він.

За словами Вовка, діюча тарифна політика була предметом коаліційної угоди і є обґрунтованою.

«Населення має розуміти, що ці тарифи були дуже низькими, нижчі за обґрунтовані. Їх підвищувати критично необхідно для того, аби країна могла далі існувати», - наголосив голова НКРЕКП.

Також, за словами Вовка, НКРЕКП, за дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка почала переговори з міжнародними компаніями про аудит тарифів на газ.

«Ми з ними (міжнародними аудиторами - УНІАН) зустрілися, обговорили, що потрібно зробити, периметр і кількість процедур», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, у рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 рази – до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 куб. м газу. У період міжсезоння – з 1 травня по 30 вересня – вартість природного газу становитиме 7 188 грн за тисячу кубометрів, незалежно від обсягів споживання.

Крім того, з 1 квітня було підвищено також тариф на теплопостачання для населення – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Також НКРЕКП з 1 квітня 2015 року підвищила тарифи на електроенергію для населення в середньому на 19%.

За словами глави Міненерговугілля, підвищення тарифів на газ і теплопостачання повністю задовольняє попередні вимоги ключового кредитора економіки України - Міжнародного валютного фонду.