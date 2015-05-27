Французи готові переробляти ядерне паливо з українських АЕС

Французька компанія Areva повідомила про технічну готовність переробляти відпрацьоване ядерне паливо з українських атомних електростанцій, вироблене російською компанією «ТВЕЛ», а також паливо американсько-японської Westinghouse.

Про це в коментарі УНІАН заявила виконавчий директор з ядерної та радіаційної безпеки і науково-технічної підтримки Національної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Наталя Шумкова.

«Сьогодні представники Areva приїхали презентувати в «Енергоатомі» остаточний звіт з концептуального дослідження - можлива переробка на потужностях La Hague палива Російської Федерації і Westinghouse. Загальна відповідь – так. Тепер йдеться про нюанси, тобто яка буде логістика, скільки це буде коштувати, але це вже питання комерційного контракту», - сказала Шумкова.

При цьому вона відзначила, що компанії Areva для переробки відпрацьованого палива з українських АЕС не доведеться кардинально перебудовувати свої потужності.

«Було б дуже дорого, якщо б вони під нас реконструювали свої потужності», - сказала Шумкова.

За її словами, деталі звіту в Києві обговорюють представники всіх українських АЕС, а також робоча група фахівців із відпрацьованого ядерного палива і радіоактивних відходів.

«Ми, швидше за все, попросимо французьких колег звіт доопрацювати, оскільки не зовсім задоволені ступенем його опрацювання за окремими напрямами. Зокрема, за характеристиками відходів, які будуть нам повертатися, за ціновими параметрами переробки», - сказала виконавчий директор «Енергоатому» з ядерної та радіаційної безпеки.

Вона повідомила, що впродовж дня українські фахівці проведуть дискусію і приймуть рішення щодо деяких деталей звіту, після чого Areva може протягом місяця його доопрацювати.

Шумкова також відзначила, що після завершення доопрацювання звіту «Енергоатом» зможе запропонувати керівництву Areva визначити період, під час якого можна укласти контракт.

При цьому вона наголосила, що Areva розглядається як альтернативний постачальник послуг, оскільки відпрацьоване паливо економічно доцільніше направляти в Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні, яке планується ввести в експлуатацію в 2018 році.

«Якщо питання спорудження ЦСВЯП буде мати прогрес, який він мав останні півроку, то в 2018 році його буде здано в експлуатацію», - сказала Шумкова.

Читайте такожРівненська АЕС успішно пройшла дві інспекції представників МАГАТЕЯк повідомляв УНІАН, за інформацією «Енергоатому», Україна платить Росії не менш як 200 млн дол. на рік за тимчасове зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський раніше заявляв про важливість будівництва Централізованого сховища в Чорнобильській зоні та домовленості з Areva, оскільки відпрацьоване паливо компанії Westinghouse, використання якого дозволяє знизити залежність від поставок російської компанії «ТВЕЛ», Росія приймати на зберігання не буде.

Очікується, що в ЦСВЯП буде відвантажуватися використане ядерне паливо з Южно-Української, Рівненської та Хмельницької атомних станцій, тоді як Запорізька АЕС має власне сховище.

Основним виконавцем робіт з будівництва обрана американська компанія Holtec.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

AREVA S.A. — французька компанія, що займається розробкою і виробництвом устаткування для атомної енергетики і виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Єдина компанія, представлена у всіх видах діяльності, пов'язаної з виробництвом ядерної енергії. Штаб-квартира компанії розташована в Курбевуа, Париж.