Україна зрівняла обсяги імпорту газу з ЄС і РФ

Про це повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю та пресою ПАТ "Укртрансгаз" Максим Белявський, передає РБК-Україна.

"Накопичується природне паливо у сховищах стабільно в режимі 65 млн куб. м. Режим тримається протягом місяця згідно затвердженого балансу НАК "Нафтогаз України". Що стосується надходження блакитного палива з Росії та Європи, воно надходить в однакових обсягах - приблизно по 26 млн куб.м як з Росії, так і з Європи", - повідомив він.

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При цьому Белявський також зазначив, що всі об'єкти газотранспортної системи України працюють у звичному режимі.

"Всі елементи газотранспортної системи України, як і завжди, працюють у штатному технологічному режимі. Процес диверсифікації виконано. Тиск на газопроводі Вояни-Ужгород, яким блакитне паливо надходить в Україну, - стабільно високий, штатний - майже 44 атмосфери", - зазначив він.